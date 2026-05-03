Ausblick: CPS Technologies legt Quartalsergebnis vor

CPS Technologies präsentiert am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 8,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CPS Technologies einen Umsatz von 7,5 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 37,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 32,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at