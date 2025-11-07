Ausblick: Craftsman Automation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Craftsman Automation öffnet am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,00 INR. Im Vorjahresquartal waren 27,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Craftsman Automation in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,22 Milliarden INR im Vergleich zu 12,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 159,23 INR im Vergleich zu 83,68 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 72,82 Milliarden INR, gegenüber 56,45 Milliarden INR im vorigen Jahr.

