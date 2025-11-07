Craftsman Automation Aktie

Craftsman Automation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR8U / ISIN: INE00LO01017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 07:01:06

Ausblick: Craftsman Automation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Craftsman Automation öffnet am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 34,00 INR. Im Vorjahresquartal waren 27,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Craftsman Automation in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 18,22 Milliarden INR im Vergleich zu 12,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 159,23 INR im Vergleich zu 83,68 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 72,82 Milliarden INR, gegenüber 56,45 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Craftsman Automation Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Craftsman Automation Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Craftsman Automation Limited Registered Shs 6 771,80 0,04% Craftsman Automation Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen