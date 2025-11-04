Crane Holdings Aktie

WKN DE: A3DMZG / ISIN: US2244411052

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Crane verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crane wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Crane 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 431,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 403,5 Millionen USD in den Büchern standen.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

