Crawford & C a Aktie
WKN: 938270 / ISIN: US2246332066
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Crawford C A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Crawford C A wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,287 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 51,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,45 Prozent auf 345,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 343,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,983 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,530 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,34 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
