Ausblick: Crawford C B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Crawford C B wird am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,287 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 51,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 345,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 0,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Crawford C B einen Umsatz von 343,6 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,983 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,34 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at