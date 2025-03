Ausblick: Crawford C B präsentiert Quartalsergebnisse

Crawford C B wird sich am 03.03.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,229 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 326,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 310,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,841 USD, gegenüber 0,630 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,32 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at