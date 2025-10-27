Ausblick: CreditAccess Grameen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CreditAccess Grameen wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen, dass CreditAccess Grameen für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,53 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 9,50 Milliarden INR – das würde einem Abschlag von 34,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 55,89 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,32 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,90 Milliarden INR, gegenüber 57,27 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at