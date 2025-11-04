Cresco Labs Aktie
WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cresco Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cresco Labs wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,031 USD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 164,1 Millionen USD für Cresco Labs, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 245,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,133 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 660,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 992,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
