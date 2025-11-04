Cresco Labs Aktie

Cresco Labs

WKN DE: A2PAHM / ISIN: CA22587M1068

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cresco Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cresco Labs wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,031 USD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 164,1 Millionen USD für Cresco Labs, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 245,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,133 USD, gegenüber -0,300 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 660,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 992,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cresco Labs Inc Registered Shs Subordinate Voting

Analysen zu Cresco Labs Inc Registered Shs Subordinate Voting

Aktien in diesem Artikel

Cresco Labs Inc Registered Shs Subordinate Voting

