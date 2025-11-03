Cricu a Aktie
Ausblick: Cricut A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cricut A wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,035 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 30,0 Prozent verringert. Damals waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 156,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,281 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 687,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 712,5 Millionen USD in den Büchern standen.
