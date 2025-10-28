Ausblick: Criteo gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Criteo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,934 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Criteo ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 38,89 Prozent auf 281,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 460,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,51 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,90 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at