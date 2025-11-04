Ausblick: CrossAmerica Partners LP Partnership Units stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CrossAmerica Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CrossAmerica Partners LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 780,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,08 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD, gegenüber 0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 3,37 Milliarden USD im Vergleich zu 4,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at