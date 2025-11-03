Ausblick: CryoPort vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CryoPort lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,223 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CryoPort noch -0,020 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll CryoPort mit einem Umsatz von insgesamt 41,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,27 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu -2,490 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 171,2 Millionen USD, gegenüber 228,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

