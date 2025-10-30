Ausblick: CSI Solar A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CSI Solar A präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,104 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CSI Solar A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 32,98 Prozent auf 8,19 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,552 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,610 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,18 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 46,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at