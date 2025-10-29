CSW Industrials Aktie
Ausblick: CSW Industrials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CSW Industrials stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CSW Industrials einen Umsatz von 227,9 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 878,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
