Ausblick: CSW Industrials präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CSW Industrials stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CSW Industrials einen Umsatz von 227,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,06 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 878,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at