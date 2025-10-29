Ausblick: Cumulus Media A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cumulus Media A stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,825 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 179,8 Millionen USD gegenüber 203,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,135 USD, gegenüber -16,790 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 747,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 827,1 Millionen USD generiert wurden.

