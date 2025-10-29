Cumulus Medi a Aktie
WKN DE: A2PNCF / ISIN: US2310828015
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Cumulus Media A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Cumulus Media A stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,825 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 179,8 Millionen USD gegenüber 203,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,135 USD, gegenüber -16,790 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 747,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 827,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
