NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:03 Uhr um 1,14 Prozent schwächer bei 18 957,68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,233 Prozent tiefer bei 19 131,22 Punkten in den Handel, nach 19 175,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19 135,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 847,74 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,298 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 446,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 847,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 737,08 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,68 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 63,26 Prozent auf 5,11 USD), Donegal Group B (+ 11,88 Prozent auf 18,27 USD), OraSure Technologies (+ 4,40 Prozent auf 2,97 USD), Costco Wholesale (+ 3,62 Prozent auf 1 045,26 USD) und Americas Car-Mart (+ 2,98 Prozent auf 49,15 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-30,24 Prozent auf 0,47 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-18,91 Prozent auf 490,92 USD), Comtech Telecommunications (-5,38 Prozent auf 2,11 USD), Ballard Power (-5,24 Prozent auf 1,36 USD) und Lam Research (-5,24 Prozent auf 79,75 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 29 918 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,007 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

