Ausblick: Curbline Pptys legt Quartalsergebnis vor

Curbline Pptys präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,064 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Curbline Pptys -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 43,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Curbline Pptys für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 42,9 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,281 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 168,2 Millionen USD, gegenüber 121,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at