Ausblick: CVR Energy legt Quartalsergebnis vor

CVR Energy lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CVR Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass CVR Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CVR Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,537 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 7,14 Milliarden USD, gegenüber 7,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at