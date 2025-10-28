CVR Energy Aktie
WKN DE: A0MUHT / ISIN: US12662P1084
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: CVR Energy legt Quartalsergebnis vor
CVR Energy lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CVR Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten schätzen, dass CVR Energy für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,219 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,240 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CVR Energy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,88 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,537 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 7,14 Milliarden USD, gegenüber 7,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CVR Energy Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: CVR Energy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: CVR Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)