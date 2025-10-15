Cyient Aktie
WKN DE: A0KFDX / ISIN: INE136B01020
|
15.10.2025 07:01:06
Ausblick: Cyient präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cyient wird am 16.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,49 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Cyient für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,31 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,42 INR im Vergleich zu 55,95 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 75,54 Milliarden INR, gegenüber 73,60 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Cyient Ltdmehr Analysen
