Cyient Aktie

Cyient für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFDX / ISIN: INE136B01020

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
15.10.2025 07:01:06

Ausblick: Cyient präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cyient wird am 16.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,33 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,49 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Cyient für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,31 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,42 INR im Vergleich zu 55,95 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 75,54 Milliarden INR, gegenüber 73,60 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cyient Ltdmehr Nachrichten

Analysen zu Cyient Ltdmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cyient Ltd 1 148,00 -1,03% Cyient Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Handel endet uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen