Cytek Biosciences Aktie
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cytek Biosciences, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Cytek Biosciences, lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cytek Biosciences, für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 51,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,5 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,114 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 195,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 200,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
