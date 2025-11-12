Ausblick: Cytosorbents stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cytosorbents öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cytosorbents ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Cytosorbents soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,115 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,380 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 35,6 Millionen USD waren.

