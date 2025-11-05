Daicel Aktie

Daicel

WKN: 863989 / ISIN: JP3485800001

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Daicel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daicel wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 58,90 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 57,48 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 145,38 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Daicel einen Umsatz von 144,12 Milliarden JPY eingefahren.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 208,20 JPY, gegenüber 181,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 580,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 586,53 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

