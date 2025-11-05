Daihen Aktie
WKN: 859037 / ISIN: JP3497800007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Daihen präsentiert Quartalsergebnisse
Daihen wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 112,78 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 147,16 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daihen in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 53,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 52,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 568,22 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 493,31 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 232,26 Milliarden JPY, gegenüber 226,38 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Daihen Corp
|10 030,00
|-2,81%
