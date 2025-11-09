Daiichikosho Aktie
WKN: 897103 / ISIN: JP3475200006
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Daiichikosho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Daiichikosho wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Daiichikosho im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,08 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 58,48 JPY je Aktie gewesen.
Daiichikosho soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 144,82 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 172,56 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 164,57 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 153,02 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daiichikosho Co Ltdmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Daiichikosho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Daiichikosho legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Daiichikosho vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Daiichikosho präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Daiichikosho gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Daiichikosho Co Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Daiichikosho Co Ltd
|1 590,50
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.