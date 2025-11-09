ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Daiichikosho Aktie

WKN: 897103 / ISIN: JP3475200006

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Daiichikosho zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daiichikosho wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Daiichikosho im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,08 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 58,48 JPY je Aktie gewesen.

Daiichikosho soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 144,82 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 172,56 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 164,57 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 153,02 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

