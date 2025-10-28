Ausblick: Daimler gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Daimler wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen, dass Daimler für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,02 Prozent auf 37,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 USD, gegenüber 2,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 156,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 157,49 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at