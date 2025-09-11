Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
11.09.2025 09:27:41
Mercedes-Benz-Aktie gibt ab: Daimler Buses verstärkt Produktionspräsenz in der Türkei
Der türkische Bushersteller Otokar wird ab September 2026 den konventionell angetriebenen Stadtbus Mercedes-Benz Conecto in seinem Werk in Sakarya bauen, wie der deutsche Konzern mitteilte. Grund für die Auftragsfertigung sei die starke Nachfrage nach Bussen der Marken Mercedes-Benz und Setra. Bisher baut Daimler Buses den Mercedes-Benz Conecto nur im eigenen türkischen Werk in Hosdere im Nordosten des Landes. Die Erhöhung der Produktionskapazitäten solle positiv zur Profitabilität beitragen.
Finanzielle Details oder geplante Produktionsvolumen nannten die Unternehmen nicht.
Am Donnerstag fallen die Papiere von Mercedes-Benz via XETRA zeitweise um 0,64 Prozent zurück auf 51,56 Euro.
DOW JONES
