Ausblick: Daiwa House Industry gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daiwa House Industry wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Daiwa House Industry im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 124,11 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 101,90 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,21 Prozent auf 1.422,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.365,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 473,72 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 514,00 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 5.613,87 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.434,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

