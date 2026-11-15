Dare Bioscience Aktie
WKN DE: A40F66 / ISIN: US23666P2002
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dare Bioscience informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dare Bioscience stellt am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,127 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,737 USD je Aktie, gegenüber -1,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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|Ausblick: Dare Bioscience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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