Ausblick: DarioHealth legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DarioHealth wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -4,900 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -5,000 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 23,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -15,995 USD, gegenüber -12,200 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 23,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 27,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at