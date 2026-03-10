Data Group Aktie
Ausblick: Data Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Data Group wird am 11.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,000 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Data Group 0,010 CAD je Aktie eingenommen.
Data Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,180 CAD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,060 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 453,3 Millionen CAD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 480,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
