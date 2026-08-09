Data Group Aktie
WKN DE: A2ANG2 / ISIN: CA23761M1023
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Data Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Data Group wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,040 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CAD erwirtschaftet worden.
Data Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,3 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,200 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,170 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 458,4 Millionen CAD, gegenüber 450,4 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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