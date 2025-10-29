Ausblick: Data I-O stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Data I-O wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Data I-O noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,295 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 21,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at