ISIN: INE0IX101010

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Data Patterns (India) legt Quartalsergebnis vor

Data Patterns (India) wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,97 INR je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Data Patterns (India) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden INR im Vergleich zu 1,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 47,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 39,62 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,45 Milliarden INR, gegenüber 7,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Data Patterns (India) Limited Registered Shs 2 526,55 -3,44% Data Patterns (India) Limited Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

