Data Patterns Aktie
ISIN: INE0IX101010
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Data Patterns (India) legt Quartalsergebnis vor
Data Patterns (India) wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 8,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,97 INR je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Data Patterns (India) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden INR im Vergleich zu 1,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 47,25 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 39,62 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,45 Milliarden INR, gegenüber 7,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
