Ausblick: Data Storage legt Quartalsergebnis vor

Data Storage wird am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,140 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Data Storage in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 93,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,350 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,070 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at