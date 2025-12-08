Ausblick: Dave Busters Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dave Busters Entertainment wird am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,047 USD. Dies würde einen Verlust von 24,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Dave Busters Entertainment -0,840 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 460,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 453,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,418 USD, gegenüber 1,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at