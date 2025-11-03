Ausblick: Day One Biopharmaceuticals präsentiert Quartalsergebnisse

Day One Biopharmaceuticals öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,297 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Day One Biopharmaceuticals noch 0,380 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 37,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 59,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,227 USD je Aktie, gegenüber -1,020 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 145,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 131,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at