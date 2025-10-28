Ausblick: Dayforce präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dayforce wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,548 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dayforce ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dayforce in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 481,4 Millionen USD im Vergleich zu 440,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at