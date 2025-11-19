Ausblick: Decibel Cannabis Company legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Decibel Cannabis Company wird am 19.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,005 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Decibel Cannabis Company noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 36,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 33,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,1 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,013 CAD, gegenüber 0,020 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 119,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 92,5 Millionen CAD generiert worden waren.

