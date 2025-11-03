Decisive Dividend Aktie
WKN DE: A2PGY1 / ISIN: CA24345T1003
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Decisive Dividend veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Decisive Dividend lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 CAD gegenüber 0,050 CAD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 37,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Decisive Dividend einen Umsatz von 32,2 Millionen CAD eingefahren.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,357 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 154,1 Millionen CAD, gegenüber 127,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
