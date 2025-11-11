Ausblick: Deepak Nitrite legt Quartalsergebnis vor

Deepak Nitrite wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,33 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,24 INR erwirtschaftet worden.

Deepak Nitrite soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,31 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 54,12 INR, wohingegen im Vorjahr noch 51,12 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 84,96 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 80,97 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at