WKN DE: A3C3HP / ISIN: US24477E1038

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Definitive Healthcare stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Definitive Healthcare gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,056 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,120 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Definitive Healthcare in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 59,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 62,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,227 USD, gegenüber -3,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 238,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 252,2 Millionen USD generiert wurden.

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
