Ausblick: Delek US präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Delek US stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delek US ein EPS von -1,200 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Delek US in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,327 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -8,770 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,72 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at