Ausblick: DeNA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DeNA lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 64,10 JPY gegenüber -0,460 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,39 Milliarden JPY gegenüber 36,28 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 245,53 JPY, gegenüber 217,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 158,12 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,00 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at