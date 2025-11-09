DeNA Aktie
WKN: A0DQUH / ISIN: JP3548610009
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: DeNA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DeNA lädt am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 64,10 JPY gegenüber -0,460 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,39 Milliarden JPY gegenüber 36,28 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 245,53 JPY, gegenüber 217,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 158,12 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,00 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
