Ausblick: Denka vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Denka wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 43,17 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,02 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 101,71 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Denka einen Umsatz von 103,83 Milliarden JPY eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 172,13 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -142,730 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 403,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 400,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at