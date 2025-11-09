Denka Aktie
WKN: 858463 / ISIN: JP3549600009
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Denka vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Denka wird am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 43,17 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,02 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 101,71 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Denka einen Umsatz von 103,83 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 172,13 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es -142,730 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 403,25 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 400,25 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Denka Co Ltdmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Denka vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Denka zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Denka informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Denka mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Denka legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Denka Co Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Denka Co Ltd
|13,60
|7,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.