Ausblick: Denso stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Denso öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 32,57 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 33,11 JPY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1.740,68 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.721,01 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 179,46 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 145,02 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 7.161,67 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 7.161,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at