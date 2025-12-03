XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Destination XL Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Destination XL Group wird am 04.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,050 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Destination XL Group mit einem Umsatz von insgesamt 104,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,70 Prozent verringert.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,110 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 442,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 467,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Destination XL Group Inc 1,03 7,29% Destination XL Group Inc

