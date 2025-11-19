Erste Schätzungen: Destination XL Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Destination XL Group wird voraussichtlich am 04.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,050 USD. Dies würde einen Verlust von 66,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Destination XL Group -0,030 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Destination XL Group nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 104,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 107,5 Millionen USD umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 442,6 Millionen USD, gegenüber 467,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at