18.02.2026 07:01:06

Ausblick: DFDS A-S legt Quartalsergebnis vor

DFDS A-S lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DFDS A-S die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -3,995 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,830 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,20 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,23 Milliarden DKK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,830 DKK aus, während im Fiskalvorjahr 9,68 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 31,03 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 29,75 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at

