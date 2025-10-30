Ausblick: Dhanuka Agritech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dhanuka Agritech veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 22,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Dhanuka Agritech 25,83 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Dhanuka Agritech nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 6,54 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,54 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 75,87 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 65,55 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,69 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,14 Milliarden INR im Vorjahr.

