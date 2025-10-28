Ausblick: DHT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DHT wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen, dass DHT für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,188 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 43,86 Prozent auf 79,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 141,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,00 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,12 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 373,2 Millionen USD, gegenüber 567,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at